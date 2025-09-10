В России предложили ужесточить наказание за нарушения ПДД

Глава НАС Шапарин: в МВД РФ предложили ужесточить наказание за нарушения ПДД

МВД России предложило ужесточить правила для водителей с иностранными номерами. Об этом в эфире программы «Наше время» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает KP.RU.

По словам вице-президента НАС, эта инициатива призвана пресечь массовые злоупотребления со стороны водителей с таджикскими, киргизскими, а также армянскими, казахскими и другими иностранными номерными знаками. По словам Шапарина, они якобы систематически игнорируют правила дорожного движения.

Шапарин также сослался на видеоролики, где водители с акцентом называют автобусную полосу «армянской», что, по его мнению, ярко иллюстрирует проблему.

По словам вице-премьера НАC, союз предложил МВД свой метод решения этой ситуации — направлять на штрафстоянку автомобили без действующего полиса ОСАГО. Шамарин напомнил, что это лишает водителя возможности компенсировать ущерб в случае аварии.

Как сообщает KP.RU, МВД якобы предлагает применять задержание транспортного средства не только за отсутствие страховки, но и за любой неоплаченный штраф.

До этого сообщалось, что Министерство внутренних дел России предложило сократить до 1 суток срок оплаты штрафа за нарушение ПДД на автомобилях с иностранными номерами. По истечении этого срока автомобили предлагается эвакуировать на спецстоянку. МВД предлагает задерживать такие транспортные средства до уплаты штрафа.

