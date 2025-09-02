На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Машины мигрантов с неоплаченными штрафами будут эвакуировать за сутки

МВД предложило в 60 раз снизить срок оплаты штрафа для авто с иностранными номерами
Максим Блинов

Министерство внутренних дел России предложило сократить до 1 суток срок оплаты штрафа за нарушение ПДД на автомобилях с иностранными номерами. По истечении этого срока автомобили предлагается эвакуировать на спецстоянку.

«Реализация указанного предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания, в случаях выявления транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, владельцы (собственники) которых не уплатили административный штраф в течение суток со дня вступления в законную силу соответствующего постановления по делу ‎об административном правонарушении», — отмечается в пояснительной записке к поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

МВД предлагает задерживать такие транспортные средства до уплаты штрафа. Ведомство не прогнозирует негативных социально-экономических и других последствий из-за введения этой меры. Необходимость ее применения объясняется большим числом неоплаченных штрафов владельцами автомобилей, зарегистрированных за границей: в 2024 году из 489,6 тыс. таких штрафов было оплачено менее 58%, по итогам семи месяцев 2025-го — 47%.

Ранее стало известно, что водителей в России разрешат учить на автобазах.

