На Украине заявили, что Янукович не был агентом России

Генерал ВСУ Павленко: Янукович не был агентом России во время президентства

Экс-президент Украины Виктор Янукович не был агентом России во время своего президентства. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Павленко изданию «РБК-Украина».

«Я не считаю, что когда Янукович вступил в должность президента, он был их агентом. У него были свои интересы — личное обогащение...» — сказал он.

Однако, по словам Павленко, российские власти помогали Януковичу советами — кого конкретно стоит назначить на ту или иную должность.

Недавно Подольский районный суд Киева приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за «подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу».

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович незаконно покинул Украину и организовал переправку за границу еще не менее 20 человек своего окружения и военнослужащих. По данным следствия, они улетели из страны на трех вертолетах ВС РФ из Урзуфа в Донецкой области в Ейск в Краснодарском крае.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича.