Россиянку, бросившую ребенка в Турции, могут лишить родительских прав

Павлово-Посадский городской суд Подмосковья 23 сентября рассмотрит вопрос о лишении родительских прав россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции. Об этом РИА Новости рассказала ее представитель Виктория Елисеева.

Рассмотрение пройдет в закрытом режиме, однако представители Бурнашкиной хотели, чтобы оно было открытым.

В феврале текущего года суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на близкого родственника. Основанием для обвинения послужил инцидент, произошедший в октябре 2024 года, когда 18-летняя девушка оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта. Однако по итогам заседания, состоявшегося 9 июля, апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи.

Адвокат обвиняемой отметила, что это решение является прецедентным, так как в аналогичных ситуациях матерям, как правило, предъявляется обвинение в оставлении ребенка в опасности, за которое, согласно законодательству Турции, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до двух лет.

Ранее оставленному в туалете аэропорта Антальи ребенку оформили гражданство России.