Дочь многоженца Сухова обвинила его в домогательствах

Дочь многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» обвинила отца в домогательствах.

19-летняя девушка утверждает, что впервые отец совершил в отношении нее «действия полового характера», когда ей было 14 лет. А затем повторилось через год.

«Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было», — поделилась девушка в эфире телепередачи, уточнив, что действия отца можно расценивать как развращение.

Сам мужчина уверяет, что обвинения против него сфабрикованы, а дочерью манипулируют.

«В ближайшее время Иван Сухов добровольно явится для производства процессуальных действий в СК. Дело находится на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина», — уточнил адвокат Сухова Александр Почуев.

Он добавил, что его клиент подал заявление о привлечении к ответственности лиц, «распространяющих клевету, подкупающих лжесвидетелей и активно формирующих преждевременный общественный вердикт в отношении Сухова».

Многоженец в беседе с телеканалом «360» заявил, что у него «все хорошо, с Божьей помощью», и пообещал прокомментировать новости про себя позже.

Ранее московский омбудсмен заявила о планах посетить семью многоженца Сухова с проверкой.