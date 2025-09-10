Приставы заставили петербурженку вернуть родственнику почти 2 млн рублей долга

Состоятельная жительница Санкт-Петербурга, владеющая семью квартирами, накопила долг в размере 1,8 млн рублей перед своим родственником и не спешила его возвращать. Как сообщает «Мойка78», для взыскания задолженности потребовалось вмешательство судебных приставов.

Исполнительное производство было возбуждено в Восточном отделе Приморского района ГУ ФССП по Петербургу. Одна из квартир, принадлежавших женщине, была арестована.

Такая мера дала быстрый результат — вскоре должница лично явилась в отделение с пакетом из супермаркета, заполненным денежными купюрами. Объяснив женщине, что приставы деньги не принимают, ее направили в ближайшее отделение банка.

Помимо основной задолженности, петербурженке пришлось выплатить дополнительно 124 тысячи рублей исполнительского сбора.

