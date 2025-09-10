На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приставы заставили петербурженку вернуть родственнику почти 2 млн рублей долга

Жительница Петербурга вернула родственнику 1,8 млн рублей, спасая квартиру
Global Look Press

Состоятельная жительница Санкт-Петербурга, владеющая семью квартирами, накопила долг в размере 1,8 млн рублей перед своим родственником и не спешила его возвращать. Как сообщает «Мойка78», для взыскания задолженности потребовалось вмешательство судебных приставов.

Исполнительное производство было возбуждено в Восточном отделе Приморского района ГУ ФССП по Петербургу. Одна из квартир, принадлежавших женщине, была арестована.

Такая мера дала быстрый результат — вскоре должница лично явилась в отделение с пакетом из супермаркета, заполненным денежными купюрами. Объяснив женщине, что приставы деньги не принимают, ее направили в ближайшее отделение банка.

Помимо основной задолженности, петербурженке пришлось выплатить дополнительно 124 тысячи рублей исполнительского сбора.

До этого в Чебоксарах судебные приставы задержали злостного неплательщика алиментов, который пытался скрыться от них на балконе. Долг мужчины перед своей несовершеннолетней дочерью превысил 350 тысяч рублей.

Ранее россиянка с сожителем угнала арестованный судебными приставами автомобиль.

