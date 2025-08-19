Россиянка с сожителем угнала арестованный судебными приставами автомобиль

Жительница Красноярска попыталась угнать автомобиль, который судебные приставы арестовали из-за долгов. Об этом сообщает краевое управление ФССП.

36-летняя женщина задолжала около 300 тысяч рублей банку и физлицу. Должница сменила адрес проживания и не отвечала на звонки. Приставам удалось установить ее местонахождение и выяснить, что в ее собственности находится иномарка.

Автомобиль арестовали и передали на хранение горожанке, которой красноярка задолжала 200 тысяч рублей. Спустя некоторое время женщина сообщила, что машину угнали. К краже автомобиля оказался причастен сожитель должницы.

«Совместно с полицией судебные приставы предупредили должницу о последствиях совершаемых действий для нее и ее супруга. Осознав, что это уголовно наказуемый поступок, должница организовала возвращение автомобиля на стоянку», — сообщили в ФССП.

Ранее в Минусинске приставы нашли должницу по алиментам на чердаке.