Стало известно о страхе бизнесменов и политиков ЕС и США из-за снятия санкций с РФ

Европейские политики и американские бизнесмены опасаются, что президент США может пойти на уступки России ради урегулирования украинского конфликта и снять ограничения на торговлю российскими энергоносителями. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника одной из восточноевропейских стран.

«Конечно, мы обеспокоены разговорами о возврате к российским энергоносителям и недостатком информации по официальной позиции США», — отметил собеседник издания.

В издании подчеркнули, что если Трамп пойдет на попятную, то это может подорвать позиции американского сжиженного природного газа (СПГ) на рынке ЕС. По состоянию на 2024 год, сумма поставок этого вида топлива в Европу из США, как уточнили в публикации, достигла $20 млрд, что составляет более половины всей стоимости экспорта американского СПГ. Однако стиль внешней политики Трампа заставил европейцев усомниться в надежности США как поставщика энергоносителей. В связи с чем многие импортеры из ЕС не заключают долгосрочные контракты с американскими компаниями, отдавая приоритет более надежным поставщикам из Норвегии и Катара.

До этого аналитики из издания Reponsible Statecrft признали несостоятельность ультиматума Трампа России по Украине. Они заявили, что эти действия президента США не могут значительно повлиять на ситуацию на поле боя. Авторы публикации выразили уверенность, что РФ никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества, а также доминирования на Украине без существенных уступок со стороны Киева и Запада.

Ранее Путин удивил Запад ответом на ультиматум Трампа.