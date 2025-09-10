На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ставропольском крае задержан участник террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации в Георгиевске
Сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации в Георгиевске Ставропольского края. Об этом сообщается в Telegram-канале Stavropol.Media.

По данным журналистов, мужчина пытался скрыться через остановочный павильон, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На месте проведен обыск, в ходе которого из кармана злоумышленника был изъят телефон.

По оперативным данным, задержанный в зеленой кофте вступил в ряды запрещенной организации с целью последующего совершения преступлений от ее имени. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы с отбыванием первых 2,5 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима.

6 сентября правоохранители задержали экс-диспетчера государственного бюджетного учреждения «Жилищник по району Зюзино» Татьяну Шувалову за финансирование «Артподготовки» (организация запрещена в России). Это произошло при попытке Шуваловой покинуть территорию России.

Ранее в Хабаровске задержали иностранцев по подозрению в помощи террористам.

