Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму

Задержанный агент ГУР Украины собирал данные о движении ВС РФ и порте в Феодосии

Задержанный в Крыму агент ГУР министерства обороны Украины собирал данные о передвижениях российской армии, технике и обстановке в военно-морском порту Феодосии и феодосийской нефтебазы. Это следует из видео ФСБ России, передает РИА Новости.

За два года такой работы мужчина получил 11 тыс. гривен.

«Я выполнял задания, которые состояли в сборе информации о передвижениях ВС РФ и техники, состоянии дел в военно-морском порту Феодосии, феодосийской нефтебазы», — сказал он.

4 сентября в Херсонской области был задержан 35-летний агент Службы безопасности Украины, который собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

По данным ФСБ, задержанный был завербован через мессенджер WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) сотрудником СБУ. Сведения о местах дислокации российских бойцов и военной техники мужчина направлял своему куратору. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Генический районный суд Херсонской области постановил заключить обвиняемого под стражу.

Ранее 19-летний юноша получил срок за работу на спецслужбы Украины.