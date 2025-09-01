В Москве ожидается затяжное бабье лето

Тишковец: метеорологическое лето в России продлится еще две недели

Метеорологическое лето в России будет на две недели длиннее календарного, осень наступит во второй половине сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в сентябре в средней полосе страны на 1-2℃ превысит климатическую норму. Дефицит осадков может составить 20-40%, рассказал синоптик.

Он отметил, что особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут стремиться к +20℃, что на 5℃ выше нормы.

Это указывает на большое количество погожих дней и затяжное бабье лето, подчеркнул Тишковец.

Таким образом, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже +15℃, обычно наступающая в Москве 2 сентября, придет только во второй половине месяца, добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Синоптик и метеоролог Александр Ильин сообщил, что в понедельник в Московской области местами может пройти небольшой и кратковременный дождь. Воздух прогреется до +20…+23℃.

