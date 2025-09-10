На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В районе Новороссийска эвакуируют отдыхающих с пляжей из-за атак БПЛА

Inna Varenytsia/Reuters

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале об эвакуации отдыхающих с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевке.

По его словам, в результате атаки дрона в Широкой балке было повреждено нежилое строение. Пострадавших в результате инцидента нет.

«Проведена эвакуация людей с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка. Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БПЛА сохраняется», — отметил Кравченко, добавив, что доложил о ситуации в городе губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

10 сентября Минобороны РФ сообщало, что украинский безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря.

Также Кравченко сообщал, что в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Он напомнил о запрете снимать и выкладывать фото или видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

Ранее украинский безэкипажный катер попал в распоряжение российских специалистов.

