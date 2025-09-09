На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России падает спрос на майонез

«Ъ»: за год продажи майонеза в России сократились на 4%
Shutterstock

За год розничные продажи майонеза в России упали на 4%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования аналитической компании «Нильсен».

Отмечается, что сокращение спроса на майонез стало самым выраженным в категории растительных масел и соусов. В среднем востребованность таких продуктов упала на 2,8%. Эксперты связывают это с ростом популярности среди россиян здорового образа жизни.

Вместе с тем снижение продаж майонеза частично компенсируется спросом потребителей на соусы, сделанные на его основе. Их продаже за год увеличились на 2,1%, однако их доля в сегменте на 9,4 процентного пункта ниже, чем у майонеза, — порядка 25%.

При этом в Масложировом союзе отметили, что спад продаж майонеза не говорит о снижении его потребления. Специалисты заявили, что россияне потребляют примерно столько же майонеза, только уже в готовых блюдах. Кроме того, часто соусы, в основе которых майонез, предлагают в заведениях фастфуда, например, кладут в бургеры или продают вместе с картофелем фри.

До этого в «Нильсене» заявили о падении продаж овощей в России. По данным компании, больше всего спрос упал на баклажаны (-16%), кабачки (-10,5%) и картофель (-6,4%). Также негативная динамика наблюдается в продажах помидоров, редиса и огурцов.

Ранее россиян предупредили о «запредельном скачке» цен на картофель.

