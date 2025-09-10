На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге заявили о прекращении ночных отключений интернета

Жители Екатеринбурга заявили о прекращении ночных отключений интернета
true
true
true
close
Shutterstock

В Екатеринбурге прекратилось отключение мобильного интернета в ночное время. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на абонентов сразу нескольких сотовых операторов.

«Вчера я традиционно ждала значка H+ вместо 4G в 23:41, но почему-то он не сменился, а связь полноценно работала до тех пор, пока я не уснула», — поделилась жительница города.

Другая екатеринбурженка добавила, что в течение последних нескольких дней перестала сталкиваться с перебоями в интернете и даже смогла заказать такси ночью. По ее словам, водители пока не жалуются на сбои в работе навигаторов и при приеме, а также оплате заказов.

Представители одного из сотовых операторов также подтвердили снятие ограничений, однако, уточнили, что это может быть временным послаблением.

Минцифры до этого составило «белый список» сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета. Среди них — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка. Мера позволит уменьшить неудобства для граждан, уверены в ведомстве.

Ранее в Минцифры анонсировали расширение белого списка интернет-ресурсов.

