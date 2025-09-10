На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьников Белгорода перевели на дистант

Школы Белгорода и Белгородского района перевели на дистант из-за атак ВСУ
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Школьников Белгорода и Белгородского района перевели на дистанционное обучение в связи с массированной атакой ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Завтра, в четверг и в пятницу, дистант во всех учебных заведениях Белгородского района и Белгорода», — сказал он в видеообращении к гражданам.

По его словам, если родителям не с кем оставить ребенка и они считают, что в школе или колледже безопасней, то учебные заведения примут детей.

Детские сады работать будут, добавил губернатор.

Утром 10 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали здание правительства Белгородской области. От падения обломков БПЛА произошел пожар в частном доме.

На фоне атак Гладков объявил, что в Белгороде и Белгородском районе временно приостановлена работа крупных торговых центров.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был губернатор Гладков.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
