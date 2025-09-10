На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиненная в госизмене россиянка проходила боевую подготовку

РИА: обвиненная в госизмене россиянка проходила боевую подготовку в Казахстане
Depositphotos

Гражданка России, пытавшаяся вступить в одно из украинских вооруженных формирований, проходила боевую подготовку в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что в феврале прошлого года девушка выехала на территорию Казахстана, где на протяжении пяти месяцев проходила стрелковую и минно-взрывную подготовку. В документах также говорится, что российские правоохранители в рамках расследования дела обратились к коллегам из республики с запросом о правовой помощи.

Как сообщалось ранее, суд в Курске арестовал гражданку России, которую обнаружили недалеко от позиций Вооруженных сил Украины, ей предъявлено обвинение в покушении на государственную измену.

Россиянка еще в июле 2023 года связалась с украинским военнослужащим. Тот предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против России, девушка согласилась.

Через некоторое время обвиняемая сначала на машине, а потом пешком добралась до местности, где была возможность незаконно перечень российскую границу. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощью беспилотника выявили российские военнослужащие. Вскоре она была задержана. Расследование дела продолжается.

Ранее жителя Самарской области приговорили к 19 годам лишения свободы за госизмену.

