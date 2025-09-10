В калужской школе детей накормили рисом с опарышами

В Калуге школьники обнаружили опарышей в еде из столовой

В одной из школ Калуги детям приготовили кашу с опарышами. Об этом сообщает «Типичная Калуга».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в школе №15. На кадрах, которые сняли ученики, заметно, что несколько опарышей оказались в гарнире.

После того, как о ситуации стало известно, родители обратились к администрации учреждения.

«Администрация школы оперативно проинформировала об этом управление образования Калуги и поставщика», – сообщается в публикации.

Как рассказали в министерстве образования региона, представители поставщика планируют визит в школу. Также в школе проверят продукты и столовую.

До этого жительница Нижегородской области пожаловалась на конфеты с червями, купленные на развес в одном из местных супермаркетов.

По ее словам, в сладости под названием «Халва в шоколаде» она обнаружила неприятный «сюрприз». Черви оказались как минимум в двух конфетах. Остальные женщина не стала проверять, так как ее стало тошнить.

Ранее в Дальнегорске депутат заявил о взломе после сравнения горожан с опарышами.