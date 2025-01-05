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Депутат из Приморья сравнил местных жителей с опарышами из-за критики мусорного коллапса

В Дальнегорске депутат заявил о взломе после сравнения горожан с опарышами
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Телеграм-канал «Подъём»

В Приморье спикер думы Дальнегорска Никита Харламов заявил о взломе своего аккаунта после комментария, где сравнил местных жителей с опарышами. Об этом сообщает «Подъем».

Соответствующий комментарий с профиля Харламова был написан под публикацией о мусорном коллапсе в городе. Местные жители рассказали, что администрация города не помогает с разрешением ситуации.

В ответ Харламов отправил видео с опарышами и подписал: «комментаторы». Позже спикер думы Дальнегорска заявил, что не публиковал это видео, доступ к его аккаунту получили другие люди.

«Взлом аккаунта!! 2 января с помощью вредоносной ссылки был взломан мой личный аккаунт! От моего имени происходили массовые рассылки с оскорбительным содержанием», – сообщается в публикации.

Он также предостерег местных жителей от перехода по ссылкам, которые им отправляют неизвестные люди, и призвал не терять бдительность.

Ранее мошенники взломали страницу McDonald's и украли у доверчивых подписчиков деньги.

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