В Подмосковье ищут VIP-гардеробщика с зарплатой 250 тыс. рублей

Александр Щербак/ТАСС

На рынке труда в данный момент открыты ряд высокооплачиваемых вакансий с зарплатой 250 тысяч рублей, среди которых должность VIP-гардеробщика в Московской области. С такими данными аналитиков сервиса «Зарплата.ру» ознакомилось издание Lenta.ru.

От соискателя на должность гардеробщика требуют стрессоустойчивости и дисциплинированности. Кроме того, он должен уметь работать с элитными тканями и аксессуарами. Если кандидат подойдет на эту должность, то ему гарантируют премии за добросовестную работу, социальный пакет и компенсацию транспортных расходов. Доступен график работы 3/3 или 3/2 с 12-часовым рабочим днем.

На аналогичную заработную плату может рассчитывать химик-технолог промышленного осветления волос. При этом кандидат должен иметь опыт в указанной сфере не менее года, а также диплом о высшем или среднем специальном профильном образовании. В обязанности соискателя войдет подготовка реагентов, разработка формул осветления и модернизация существующих составов с применением знаний промышленной химии.

Аналитики также составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в разных направлениях. В сфере рабочих и линейных профессий по итогам лета 2025 года на первом месте в этой категории вакансия фрезеровщика. Здесь специалистам готовы платить порядка 159 861 рублей в месяц.

В категории транспорта и логистики наиболее востребованной оказалась вакансия курьера, где в среднем платят 146 297 рублей в месяц. Высокую зарплату также получают водители бензовозов, которым при полной занятости обещают зарплату в 222 581 рублей в месяц.

Ранее в США 90-летний пенсионер вышел на работу, чтобы содержать больную супругу.

