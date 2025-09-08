На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
90-летний мужчина вышел на работу, чтобы содержать больную жену

В США 90-летний пенсионер вышел на работу, чтобы содержать больную супругу
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

В США 90-летний мужчина вышел на работу, чтобы содержать больную жену, пишет The Indian Express.

Винс Скидоне, бывший морской пехотинец, плотник и профсоюзный активист теперь работает в кафе, где готовит пиццу, кесадильи и гамбургеры. Его зарплата составляет $14,90, и он трудится четыре дня в неделю. Несмотря на возраст, американец получает удовольствие от работы и общается с коллегами, находя в этом поддержку и радость.

«Мы много смеемся и шутим. Правда, они не хотят, чтобы я карабкался по лестницам», — рассказал пожилой мужчина.

Финансовые трудности у семьи начались после покупки нового дома. Винс и его жена Дебора накопили около $50 тысяч, но эти деньги ушли на первоначальный взнос, мебель и резко возросшие налоги на недвижимость, которые увеличились более чем вдвое. Ежемесячные расходы семьи, включая ипотеку, медицинские счета, коммунальные услуги и пожертвования церкви, превышают $6000. Винс признается, что иногда вынужден обращаться к сбережениям, которые сократились почти до нуля.

Хотя Скидоне получает пенсию с 1998 года, ее размера недостаточно, чтобы справиться с инфляцией и растущими расходами. Дополнительное бремя ложится на него еще и потому, что его жена восстанавливается после серьезной операции и не может работать.

Несмотря на трудности, Винс остаётся оптимистом и не собирается сдаваться.

«Меня не беспокоит, что мне 90 лет и я все еще работаю. Но я бы хотел, чтобы мы могли позволить себе уйти на пенсию и проводить больше времени с детьми и внуками», — говорит он.

Ранее пенсионерка из Великобритании получила 20 лет тюрьмы за ввоз тонны кокаина в страну.

