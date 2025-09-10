На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о праве на получение жилищного сертификата

Адвокат Ярмуш: некоторые россияне имеют право получить жилищный сертификат
Shutterstock

В России некоторым категориям гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, предоставляется возможность получить сертификат на жилье. Об этом в беседе с RT напомнила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Во-первых, конечно, это военнослужащие, которые увольняются. Это служащие правоохранительных органов. Дальше — вынужденные переселенцы и граждане, живущие в аварийных домах», — отметила юрист.

Также на эту меру поддержки могут рассчитывать граждане, живущие с тяжелобольными родственниками, и молодые ученые. Причем этот перечень не является исчерпывающим – по идее, обратиться в местную администрацию с заявлением может любой человек. Нужно будет предоставить документы, подтверждающие право на сертификат, а затем — встать в очередь, заключила Ярмуш.

Напомним, в этом году сразу в трех регионах — Иркутской области, Хабаровском крае и Татарстане — почти одновременно обострился «жилищный вопрос». Скандалы, связанные с вручением жилищных сертификатов семьям бывших мигрантов, заинтересовали СК. Действительно ли «приезжие» необоснованно получают жилищные субсидии и насколько велик масштаб проблемы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Московской области планируют ужесточить правила получения сертификата на жилье.

