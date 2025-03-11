Приезжим жилье, а нас в конец очереди: как квартирный вопрос рассорил русских с мигрантами

Сразу в трех регионах — Иркутской области, Хабаровском крае и Татарстане — почти одновременно обострился «жилищный вопрос». Скандалы связаны с вручением жилищных сертификатов семьям бывших мигрантов. Проблемой заинтересовался Следственный комитет. Действительно ли «приезжие» необоснованно получают жилищные субсидии и насколько велик масштаб проблемы — в материале «Газеты.Ru».

«Нужно нарожать»

«Приехали из другой страны, получили гражданство и квартиру. А как же люди которые родились тут, живут тут и всю жизнь тут проработали?»

— такие комментарии последнее время не редкость под новостями о выдаче жилищных сертификатов молодым семьям в разных регионах России.

Ситуация схожая — местные власти публикуют отчет о получателях сертификатов, в соцсетях замечают «нерусскую» внешность части из них и начинают критиковать чиновников за поддержку мигрантов — в ущерб интересам других жителей.

Когда в конце февраля городская администрация Братска отчиталась о раздаче жилищных сертификатов и выложила фото их получателей, на одном из которых запечатлены несколько многодетных семей с женщинами в хиджабах, в соцсетях разразилась буря.

«Стоим в очереди пятый год и, судя по последней фотке, нужно нарожать еще три-четыре ребенка, чтобы наконец-то получить заветный сертификат... Судя по последнему фото, там две-три семьи новых россиян... Покрытых новых россиян хорошая доля. Наверное тоже по 20 лет стоят в очереди», — отмечали пользователи под новостью.

Выигрывают участники не сами квартиры, а сумму от 624 тыс. до более 2 млн. руб. (в зависимости от размера семьи). Эти средства можно потратить на ипотеку, но с определенными условиями.

«Получала я такой сертификат... до сих пор лежит, красуется. Там условия, мягко говоря, не все потянут. А именно, тебе дают три месяца на освоение этого сертификата, взять ипотеку [можно только] в банке, который тебе скажут (их четыре). Если откажут, твои проблемы», — уточняли местные жители в соцсетях.

«Волна народного возмущения» докатилась до Следственного комитета. Последний 5 марта начал проверку в Иркутской области.

«Выявлена публикация о выдаче жилищных сертификатов семьям уроженцев среднеазиатских стран, до недавнего времени числившихся мигрантами. Пользователи социальной сети... просят реакции правоохранительных органов», — пояснили в СК. При этом ведомство не уточнило, что речь идет о Братске.

Позднее пресс-служба управления СКР по Иркутской области подтвердила «Газете.Ru», что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Братские паблики тем временем выяснили, что среди 33 победителей программы этого года было всего семь семей «выходцев из СНГ с российским гражданством» . «Один из [таких] получателей — врач государственной больницы с 2014 года», — подчеркнул источник «Газеты.Ru».

Но и эта информация не остановила поток негативных комментариев.

«Иркутский медицинский вуз разве недостаточно ежегодно выпускает специалистов?... Он с 2014 года работает врачом, а мы родились здесь, и родители наши строили этот город... Неважно, скольким мигрантам дали. Главное, у нас есть очереди первоочередников [из коренных жителей]. Значит, их отодвинули», — обменивались мнением братчане.

«Чуждо принципам нашего государства»: как реагируют власти

Администрация Братска ограничилась тем, что удалила с некоторых своих ресурсов информацию о вручении сертификатов и часть фото с мероприятия (получить комментарий от властей города и области на момент написания материала «Газете.Ru» не удалось).

Власти Хабаровска, где одновременно разгорелся аналогичный скандал, выступили жестче. Всем недовольным комментаторам мэрия пригрозила жалобой в прокуратуру и уголовным преследованием за «разжигание межнациональной розни».

«В интернете распространяется информация, чуждая принципам многонационального государства. Как неоднократно подчеркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, Россия — многонациональная страна, сложенная из сотен культур, языков и традиций»,

— отметили в мэрии.

«Заменить россиянами не получится»: как будут работать новые правила высылки нелегалов из России Депортация без решения суда, запрет на женитьбу и покупку автомашины, специальный реестр — все... 05 февраля 10:14

Иначе решили действовать в другом городе, столкнувшемся с той же проблемой — татарском Нижнекамске.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин 3 марта рассказал в соцсетях, что лично поздравил и вручил сертификаты двум семьям. Внимание подписчиков привлекли супруги Холзод Мухиддин и Тоирова Малика.

«Видим в соцсетях сообщения неравнодушных жителей... В обеих семьях супруги состоят в официальном браке и официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий», — ответила на критику администрация муниципального района. Власти также указали, что на сертификаты могут претендовать только граждане РФ, и данные семьи получили их «в порядке очереди».

«Мой отец Ахмад на «Нижнекамскшине» лет 25 отработал, вышел на пенсию. Он раньше приехал, потом нас привез. Жена Малика приехала в 2019 году, я женился там и привез ее. Она тоже гражданка [РФ], через год получили, из-за того, что ребенок родился... Я в русской школе учился, потом в медресе здесь же, в Нижнекамске. Работаю там добровольно преподавателем Корана и в школе уборщиком», — рассказал журналистам сам 33-летний Холзода.

Как и в случае с Братском, СК РФ начал процессуальную проверку и в Нижнекамске, и в Хабаровске.

Почему мигранты «улетают в начало списка» на поддержку

Новые граждане РФ действительно могут опередить в списках на помощь с жильем тех, кто родился и вырос в России. Как это работает, оказалось заметно на примере Хабаровска, чьи власти публиковали перечень всех участников программы «Жилье для молодых семей» (сейчас на сайте администрации его нет). В документе числилось около 790 семей, из которых примерно 200, по подсчетам журналистов, были «с фамилиями, какие обычно носят новые граждане или мигранты». При этом последние оказались выше в перечне из-за количества детей.

«У нас есть примеры из разных регионов, как диаспоры специально усыновляют детей или специально их привозят, чтобы таким образом приобретать жилье, дают своих адвокатов, продавливают решения через диаспору, через местную власть, через коррупционные процессы. Поэтому это надо проверять, сам процесс [вручения сертификата] надо проверять. Власть отвечает за внутриполитическую стабильность. И несет ответственность в том числе за этот процесс»,

— отмечал председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

В Московской области после аналогичного скандала решили ужесточить правила выдачи жилищных сертификатов. Теперь на жилищную субсидию здесь могут претендовать многодетные семьи, прожившие в Подмосковье не менее 10 лет. Ранее этот срок составлял пять лет. При этом хотя бы один из родителей должен быть уроженцем региона.