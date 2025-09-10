На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита найденной у позиций ВСУ россиянки объяснила влюбленностью мотив девушки

Защита обнаруженной у позиций ВСУ россиянки заявила, что девушка влюбилась в украинца
Shutterstock

Защита россиянки, обнаруженной разведчиками Вооруженных сил России недалеко от позиций Вооруженных сил Украины и обвиненной в покушении на государственную измену, заявила, что она влюбилась в украинца и искала с ним встречи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Она не имела намерений участвовать в вооруженном противостоянии против РФ на стороне Украины, а ее желание попасть в Украину было обусловлено стремлением встретиться с любимым человеком», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что защита россиянки просила учитывать данное обстоятельство при избрании меры пресечения.

До этого сообщалось, что россиянка была обнаружена в 100 метрах от украинских позиций. При этом мотивы девушки изначально не были понятны. Ей было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену.

В ходе расследования выяснилось, что еще в июле 2023 года она связалась с украинским военнослужащим. Тот предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против России, девушка согласилась. В настоящее время она находится в следственном изоляторе.

Ранее россиянина осудили на 19 лет за госизмену.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
