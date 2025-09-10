На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянку обвинили в госизмене за попытку помочь ВСУ

Суд в Курске арестовал за госизмену женщину, не дошедшую до позиций ВСУ 100 м
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Курске арестовал гражданку России, которую обнаружили в 100 метрах от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), ей предъявлено обвинение в покушении на государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно этим документам, россиянка еще в июле 2023 года связалась с украинским военнослужащим. Тот предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против России, девушка согласилась.

Через некоторое время обвиняемая сначала на машине, а потом пешком добралась до местности, где была возможность незаконно перечень российскую границу. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощь беспилотника выявили российские военнослужащие. Вскоре она была задержана.

Россиянке было предъявлено обвинение в покушении на госизмену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение границы. В настоящее время она находится в следственном изоляторе.

Расследование дела продолжается, в нем также идет речь о фиктивных документах, в том числе свидетельствах о рождении. Этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, говорится в материалах.

Ранее жителя Самарской области Евгения Дубского приговорили к 19 годам лишения свободы за госизмену.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
