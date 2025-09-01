Дачникам рассказали, как хранить урожай, чтобы он не испортился

Эксперт товарной категории «Дом и сад» компании modi Татьяна Михайлова в интервью РИАМО рассказала, как хранить урожай после сбора, чтобы он не портился как можно дольше. Она отметила, что овощи, фрукты и зелень нуждаются в определенной температуре и влажности, а также в правильной упаковке.

«Например, корнеплоды, такие как картофель, свекла и морковь, лучше всего хранить в прохладных и темных местах, в контейнерах или ящиках, которые пропускают воздух, чтобы предотвратить гниение», — сказала Михайлова.

Яблоки, по ее словам, требуют хранения в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать преждевременной порчи и потери вкусовых качеств.

Что касается петрушки и укропа, их лучше всего хранить в морозильной камере в специальных зип-пакетах, добавила специалист.

После сбора урожая почву необходимо подготовить к зиме. Агроном, биолог Михаил Воробьев посоветовал прикрыть грядки мульчирующим материалом, самый привычный из которых — опавшие листья. Также можно высадить сидераты. После того, как они достигают высоты 15-25 см, их перекапывают и заделывают в почву, отметил эксперт.

