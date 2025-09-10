На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о пользе короткого сна на работе

Сомнолог Черкасова: короткий сон на работе поможет сбросить усталость
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Короткий дневной сон в течение 15–20 минут на работе поможет сотрудникам «освежиться» и сбросить накопленную усталость. Об этом «Москве 24» рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее словам, это поможет продуктивно доработать день, потому что power nap (короткий сон — Прим. ред.) повышает креативность и интеллектуальную работоспособность сотрудников.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, в свою очередь, уточнила, что пока power nap является редкой практикой, которая обычно встречается только у креативных компаний.

«Обычно для этого оборудуют мягкими креслами специально выделенную комнату с приглушенным светом. В некоторых компаниях есть даже капсулы для сна. Кроме этого, у руководителей, которым приходится перерабатывать, часто в кабинетах стоят диваны, чтобы ненадолго прилечь и отдохнуть», – рассказала Лоикова.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что короткий дневной сон способствует эффективной «перезагрузке» мозга: стабилизирует эмоциональное состояние, снижает уровень стресса, ускоряет процесс обучения, а также улучшает когнитивные способности и память.

Ранее россиянам рассказали, как спать днем, чтобы не навредить ночному сну.

