Россиянам рассказали, как спать днем, чтобы не навредить ночному сну

Врач Демьяновская: дневной сон не должен быть дольше 10–20 минут
Чтобы отдохнуть и взбодриться, достаточно поспать днем 10–20 минут. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«А вот если днем спать дольше, после пробуждения может появиться вялость и разбитость. Будет сложно собраться и вернуться к работе», — предупредила специалист.

Лучшее время для дневного сна, по ее словам, — после обеда, однако не позже 15:00. Врач также подчеркнула, что положительные эффекты от дневного сна справедливы, только если человек достаточно спит и ночью.

Если идея спать на работе даже 10-15 минут кажется нереальной, Демьяновская посоветовала просто устраивать короткий отдых в рамках обеденного перерыва — найти укромное место, сесть поудобнее, откинуться на спинку, по возможности на 15–20 минут отключить все звуковые уведомления, закрыть глаза и постараться расслабиться.

Ранее эксперты объяснили, в каких случаях дневной сон улучшает память и концентрацию.

