В центре Петербурга мигранты устроили массовую драку

В Петербурге один человек пострадал во время массовой драки мигрантов
Shutterstock

В Петербурге мигранты устроили потасовку в центре города. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Московском проспекте, в Адмиралтейском районе. Неизвестные нападали друг на друга с бутылками, в ход также пошли ограждения.

На место вызвали полицейских, но, когда они прибыли, участники потасовки скрылись с места. В результате драки пострадал один человек, характер травм не уточняется.

«Его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников инцидента.

До этого в Ленинградской области произошла массовая драка мигрантов около строящегося детского сада. Всего в произошедшем участвовали более 12 человек. Некоторые из них пытались скрыться на машине, пока другие пытались разбить транспортному средству стекла. В момент появления полицейских мигранты разбежались.

Ранее в Петербурге мигранты устроили драку на кондитерской фабрике.

