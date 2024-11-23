В Петербурге мигранты устроили драку на кондитерской фабрике

Во Фрунзенском районе Петербурга двое иностранцев устроили драку на складе кондитерской фабрики, один из участников конфликта госпитализирован. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 21 ноября на складе кондитерского цеха. Двое рабочих-мигрантов устроили ссору, словесная перепалка быстро переросла в драку. 28-летний иностранец ударил своего 20-летнего оппонента ключом в глаз.

Пострадавшего госпитализировали, второго участника драки доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на севере Москвы нелегалы из Киргизии устроили массовую драку из-за проституток. Полицейским удалось задержать восьмерых мужчин и двух женщин. У двоих уроженцев Киргизии было российское гражданство, на них полицейские составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Остальные шесть граждан республики находились на территории РФ нелегально или с нарушением правил пребывания. На женщин были составлены протоколы за занятие проституцией.

Ранее дебошира, устроившего стрельбу в столичном кафе, арестовали на 15 суток.