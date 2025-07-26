В Казахстане объяснили запрет на ношение закрывающего лицо никаба

Полиция Казахстана: запрет на ношение никабов принят для безопасности общества

Власти Казахстана объяснили запрет на ношение никабов и иной закрывающей лицо одежды обеспечением общественной безопасности. Об этом сообщается на портале правоохранительных органов Polisia.kz.

Целью поправки в закон также назвали идентификацию лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания.

При этом закрывать лицо не запрещается при плохих погодных условиях, в связи с медицинскими показаниями, если это сотрудники правоохранительных органов, а также участники спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Такие элементы религиозной одежды, например, как хиджаб или шейла, не закрывающие лицо человека, под действие нового закона не подпадают.

В конце июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете ношения одежды, препятствующей распознаванию лица, в частности хиджаба.

Ранее СК завел дело на мужчину, который ударил пытавшуюся снять никаб с девушки пенсионерку.