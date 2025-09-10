На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала минимальную порцию овощей и фруктов в осенний день

Осенью рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно
Shutterstock

В осенний период рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов каждый день. Об этом сообщила РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.

«Осенью рекомендовано съедать не менее 400–500 граммов овощей и фруктов в день, оптимально — три порции овощей и две порции фруктов», — уточнила она.

По словам Якимовой, детям особенно нужно получать витамины и клетчатку из овощей и фруктов ежедневно. Это не только укрепляет иммунитет, но и формирует правильные пищевые привычки.

Эксперт назвала главное правило для родителей: пусть на тарелке ребенка будет овощ или фрукт к каждому приему пищи.

До этого врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что жирная рыба, зеленые овощи, цитрусовые и кисломолочные продукты помогут укрепить иммунитет и развеять осеннюю хандру в начале осени. Она пояснила, что в этих продуктах содержатся витамины, защищающие от простудных заболеваний и необходимые для нормальной работы нервной системы.

Ранее россиян предупредили об опасности чрезмерного потребления фруктов.

