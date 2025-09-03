На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности чрезмерного потребления фруктов

Нутрициолог Леонова: чрезмерное потребление фруктов может навредить организму
Артур Лебедев/РИА Новости

Чрезмерное потребление фруктов является одной из самых главных ошибок в питании, особенно если в них содержится высокое количество сахара. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Галина Леонова.

Она подчеркнула, что в этом вопросе важно следить за количеством и видом фруктов, а также формой их потребления (цельные фрукты, соки или смузи). По словам эксперта, сахар в их составе также представляет угрозу для организма, поэтому не стоит злоупотреблять им. Лучше отдавать предпочтение фруктам с низким содержанием фруктозы, которые не вызовут резких скачков уровня сахара в крови и помогут поддерживать здоровье.

Леонова добавила, что тем, кто стремится поддерживать состояние кетоза, можно включать в рацион авокадо и чернику.

«Эти фрукты способствуют нормализации уровня сахара в крови и поддерживают кетоз», — пояснила она.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Рйтберга) Евгений Белоусов до этого рассказал «Газете.Ru», что клетчатка способствует нормализации уровня холестерина и глюкозы в крови, а также улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры. Однако многие не добирают дневную норму по клетчатке. Чтобы этого избежать, нужно добавить в рацион грушу.

Ранее были названы самые популярные летние фрукты и ягоды у россиян.

