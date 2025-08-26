Врач назвала лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью

Жирная рыба, зеленые овощи, цитрусовые и кисломолочные продукты помогут укрепить иммунитет и развеять осеннюю хандру в начале осени. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она пояснила, что в этих продуктах содержатся витамины, защищающие от простудных заболеваний и необходимые для нормальной работы нервной системы.



«Ежедневно употребляйте продукты, богатые витамином C — цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты), киви, шиповник, облепиха, клюква, брокколи, болгарский перец. Это мощный антиоксидант, укрепляющий иммунную систему и защищающий от простудных заболеваний. Витамин D — важен для иммунитета, здоровья костей и зубов, а также для поддержания хорошего настроения. Содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия), яичном желтке, грибах (лисички, шампиньоны), молоке, йогурте, злаках. В осенне-зимний период также рекомендуется принимать в виде добавки (по рекомендации врача), так как солнечного света становится недостаточно для его синтеза в коже. Для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения необходимы витамины группы B. Его источники — цельнозерновые продукты, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, зеленые овощи», — сказала Гузман.



Врач также рекомендовала включить в осенний рацион продукты, богатые цинком, витамином А и пробиотиками.

«Цинк необходим для нормальной работы иммунной системы, заживления ран и поддержания здоровья кожи. Он содержится в достаточном количестве в мясе (говядина, свинина, баранина), морепродуктах (устрицы, крабы), тыквенных семечках, орехах (кешью, миндаль), бобовых (фасоль, чечевица), цельнозерновых продуктах. Ешьте морковь, тыкву, сладкий картофель, шпинат, печень, яичный желток — эти продукты богаты витамином A. Он важен для зрения, здоровья кожи и слизистых оболочек, а также для укрепления иммунитета. Включайте в рацион кисломолочные продукты (йогурт, кефир, простокваша), квашеную капусту, соленые огурцы, чайный гриб. Не менее важны и Омега-3 жирные кислоты. Они обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, мозга и иммунной системы. Употребляйте жирную рыбу не реже двух раз в неделю, льняное семя, чиа, грецкие орехи», — посоветовала Гузман.

