В Ивановской области моторная лодка столкнулась с пристанью

В городе Наволоки моторная лодка столкнулась с пристанью, один человек не выжил
Моторная лодка столкнулась с неэксплуатируемой пристанью, расположенной на реке Волга в городе Наволоки Кинешемского района Ивановской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 9 сентября. По данным Telegram-канала 112, капитан катера не увидел причал из-за ночной мглы. В результате удара пассажир не выжил. Его тело передали полиции. Рулевого 38 лет удалось спасти, он был доставлен в больницу.

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту происшествия с катером в Ивановской области.

В конце августа катер едва не ушел под воду в Санкт-Петербурге. Инцидент случился на реке Малая Невка у Лазаревского моста. Катер двигался по воде, но в какой-то момент напоролся на бревно и частично ушел под воду. В результате пострадали три человека, все они – пассажиры судна.

Ранее в Тверской области катер столкнулся с баржей.

