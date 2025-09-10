В Ивановской области моторная лодка столкнулась с пристанью

В городе Наволоки моторная лодка столкнулась с пристанью, один человек не выжил

Моторная лодка столкнулась с неэксплуатируемой пристанью, расположенной на реке Волга в городе Наволоки Кинешемского района Ивановской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 9 сентября. По данным Telegram-канала 112, капитан катера не увидел причал из-за ночной мглы. В результате удара пассажир не выжил. Его тело передали полиции. Рулевого 38 лет удалось спасти, он был доставлен в больницу.

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту происшествия с катером в Ивановской области.

