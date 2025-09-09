Пенсионерка из Магадана лишилась 5 млн рублей, поверив мошенникам

В Магадане 73-летняя женщина лишилась всех своих сбережений, поверив аферистам, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 73-леьняя жительница Магадана. Женщина сообщила, что в течение двух недель общалась с неизвестными и лишилась всех накоплений. Аферисты убедили пенсионерку, что ее накопления в опасности, и для их защиты необходимо перевести все деньги на «безопасный счет».

Мошенники строго наказали никому не рассказывать о «спецоперации». Поддавшись уговорам, пенсионерка через банкомат перевела все свои накопления, сумма которых составила около 5 млн рублей, на указанные злоумышленниками реквизиты. После перевода связь с аферистами прекратилась. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Петербурге задержали жителя Сахалина за обман пенсионера на 20 млн рублей. С 84-летним жителем поселка Парголово мошенники связались от имени губернатора города. Злоумышленник сообщил, что из городского бюджета похищена крупная сумма, и для поимки преступников требуется помощь пенсионера. Поверив аферисту, пожилой мужчина несколько раз встречался с курьером, которому и передал все свои сбережения.

Ранее в Хабаровске пенсионерка отдала 3 млн рублей за несуществующую посылку.