На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка из Магадана лишилась 5 млн рублей, поверив мошенникам

В Магадане мошенники выманили у пенсионерки 5 млн рублей
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В Магадане 73-летняя женщина лишилась всех своих сбережений, поверив аферистам, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 73-леьняя жительница Магадана. Женщина сообщила, что в течение двух недель общалась с неизвестными и лишилась всех накоплений. Аферисты убедили пенсионерку, что ее накопления в опасности, и для их защиты необходимо перевести все деньги на «безопасный счет».

Мошенники строго наказали никому не рассказывать о «спецоперации». Поддавшись уговорам, пенсионерка через банкомат перевела все свои накопления, сумма которых составила около 5 млн рублей, на указанные злоумышленниками реквизиты. После перевода связь с аферистами прекратилась. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Петербурге задержали жителя Сахалина за обман пенсионера на 20 млн рублей. С 84-летним жителем поселка Парголово мошенники связались от имени губернатора города. Злоумышленник сообщил, что из городского бюджета похищена крупная сумма, и для поимки преступников требуется помощь пенсионера. Поверив аферисту, пожилой мужчина несколько раз встречался с курьером, которому и передал все свои сбережения.

Ранее в Хабаровске пенсионерка отдала 3 млн рублей за несуществующую посылку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами