Политолог назвал врио главы Свердловской области «своим» в регионе

Политолог Данилин: Паслер доказал, что знает область как свои пять пальцев

У жителей Свердловской области есть конкретные ожидания от власти, и врио губернатора Денис Паслер работает по каждому из этих направлений. Он воспринимается гражданами как «свой» и доказал, что знает область как свои пять пальцев. Об этом заявил «Газете.Ru» глава Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

Политолог напомнил, что Паслер — уроженец Свердловской области, здесь получил также первый управленческий опыт — был директором «Североуральского завода ЖБИ», руководил «Екатеринбурггазом» и другими крупными предприятиями, возглавлял правительство Свердловской области.

Данилин отметил, что администрация Паслера эффективно взаимодействует с присутствующим в регионе бизнесом, наладила хорошие отношения с главами муниципальных образований. Активно идет и работа по реализации новых проектов в промышленности региона.

«Паслер уже доказал свою способность на этом направлении в Оренбургской области, где под его руководством было запущено более 100 промышленных проектов. Первые успехи уже есть и в Свердловской области», — считает политолог.

В качестве примера он привел старт строительства новой железнодорожной магистрали в районе Каменск-Уральска и запуск особой экономической зоны на территории бывшего Новоалапаевского металлургического завода, где уже появился новый резидент — завод «Нейвасталь». «На нем будет производиться мелющие шары повышенной твердости, которые нужны в горнорудной и угольной промышленности. Такого производства в России больше нет нигде», — подчеркнул Данилин.

Он добавил, что важные решения принимаются и в социальной сфере. В частности, по мнению Данилина, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Паслеру удалось сбалансировать бюджет региона и найти дополнительные средства на повышение зарплат учителей, врачей, соцработников и работников сферы культуры.

«Свердловская область — единственный регион в стране, где увеличены зарплаты бюджетникам почти на 17%. Это коснется 137 категорий из майских указов Владимира Путина. То есть — у наиболее массовых профессий, от которых зависит жизнь большинства граждан», — акцентировал политолог.

Также он выделил активное развитие сферы общественного транспорта в Екатеринбурге, предоставление детям до 18 лет права на бесплатный проезд по городу, запуск проектов благоустройства и планы создания метро.

Кроме того, Данилин указал на хорошие результаты промышленной политики Паслера. «Безработица находится на рекордно низком уровне. В области всего 8 тыс. безработных и это при 49 тыс. вакансий», — отметил политолог.