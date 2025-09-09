На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказала о смене продолжительности осени и зимы в средней полосе России

Синоптик Позднякова: осень и зима в средней полосе России стали длиннее
close
Depositphotos

Изменения в климате влияют не только на температуру воздуха и осадки, но и на времена года — меняют их сроки. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, продолжительность теплого периода в Москве и в целом в средней полосе России за последние 30 лет увеличилась на 10 дней. Эксперт уточнила, что длиннее стало не лето, а весна и осень. В результате сентябрь и март стали теплее и суше.

«А в Средиземноморье, например, удлинилось как раз лето — аж на 20 дней по сравнению с 1950-ми годами. Вместе с ним и пляжный сезон, на радость туристам. Но и периоды экстремальной жары, засухи и связанных с ними лесных пожаров, от которых страдают многие курортные места в той же Турции», — добавила Позднякова.

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев до этого говорил, что интенсивность жары в России усилится в ближайшие 10 лет, а дожди сменятся интенсивными ливнями. Среднегодовые температуры продолжат расти, причем в России темпы роста в 2,5–2,7 раза выше, чем в среднем по миру, рассказал физик.

Ранее ученые рассказали, как боль в суставах связана с погодой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами