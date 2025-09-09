Синоптик рассказала о смене продолжительности осени и зимы в средней полосе России

Изменения в климате влияют не только на температуру воздуха и осадки, но и на времена года — меняют их сроки. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, продолжительность теплого периода в Москве и в целом в средней полосе России за последние 30 лет увеличилась на 10 дней. Эксперт уточнила, что длиннее стало не лето, а весна и осень. В результате сентябрь и март стали теплее и суше.

«А в Средиземноморье, например, удлинилось как раз лето — аж на 20 дней по сравнению с 1950-ми годами. Вместе с ним и пляжный сезон, на радость туристам. Но и периоды экстремальной жары, засухи и связанных с ними лесных пожаров, от которых страдают многие курортные места в той же Турции», — добавила Позднякова.

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев до этого говорил, что интенсивность жары в России усилится в ближайшие 10 лет, а дожди сменятся интенсивными ливнями. Среднегодовые температуры продолжат расти, причем в России темпы роста в 2,5–2,7 раза выше, чем в среднем по миру, рассказал физик.

Ранее ученые рассказали, как боль в суставах связана с погодой.