Стало известно, когда в Москву придет осень

Погода в Москве начнет постепенно ухудшаться уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Настоящая осень – с холодными обложными дождями и сентябрьскими температурами нагрянет к нам только в последней декаде текущего месяца – наверняка это будет происходить практически в унисон с наступлением астрономической осени, которое происходит 22 сентября – в день осеннего равноденствия», — пояснил синоптик.

Тишковец уточнил, что бабье лето в столице продлится до 13-14 сентября включительно, хотя станет немного прохладнее: по ночам ожидается температура от +7 до +10 градусов, днем — от +18 до +21. Он также добавил, что октябрь будет примерно на два градуса теплее климатической нормы, с обычным для середины осени количеством осадков. По его информации, среднесуточная температура в Москве опустится ниже +8 градусов с 6 октября, что знаменует начало отопительного сезона, или так называемой «коммунальной осени».

