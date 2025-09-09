На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге загорелось административное здание площадью 2600 «квадратов»

МЧС РФ: мужчина пострадал при пожаре в здании в Невском районе Петербурга
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Пожар произошел в административно-складском здании площадью 2600 квадратных метров, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что строение находится на Большом Смоленском проспекте. Здание загорелось примерно в 14:19 мск.

«Происходит горение на площади 50 квадратных метров», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что к тушению пожара привлекли 20 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники.

Позже в МЧС РФ заявили, что возгорание локализовано. К текущему моменту специалисты ликвидировали открытое горение. При этом из здания были спасены два человека.

«В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение», — подчеркнули в ведомстве.

Утром 9 сентября в жилом доме на 3-й Гражданской улице в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Сотрудники экстренных служб, в свою очередь, спасли восемь человек. Один жилец пострадал.

Ранее в Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами