В Петербурге загорелось административное здание площадью 2600 «квадратов»

МЧС РФ: мужчина пострадал при пожаре в здании в Невском районе Петербурга

Пожар произошел в административно-складском здании площадью 2600 квадратных метров, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что строение находится на Большом Смоленском проспекте. Здание загорелось примерно в 14:19 мск.

«Происходит горение на площади 50 квадратных метров», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что к тушению пожара привлекли 20 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники.

Позже в МЧС РФ заявили, что возгорание локализовано. К текущему моменту специалисты ликвидировали открытое горение. При этом из здания были спасены два человека.

«В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение», — подчеркнули в ведомстве.

Утром 9 сентября в жилом доме на 3-й Гражданской улице в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Сотрудники экстренных служб, в свою очередь, спасли восемь человек. Один жилец пострадал.

Ранее в Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма.