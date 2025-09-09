В Москве произошел пожар в многоквартирном доме

Пожар произошел в квартире на 3-й Гражданской улице в Москве

Пожар произошел в квартире на 3-й Гражданской улице в Восточном административном округе города Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Москва».

«Очевидцы сообщают об открытом пламени – огонь распространяется рядом с газовой трубой. Люди с 6 по 9 этаж просят о помощи», — пишет канал.

По последним данным, открытое горение в квартире на первом этаже ликвидировано, в результате возгорания пострадал один человек.

Ночью пожар возник в пятиэтажном жилом доме на юго-западе столицы. В МЧС рассказали, что загорелись две квартиры на 4 и 5 этажах. После этого из двух подъездов эвакуировали 48 жильцов. Для них организовали пункт временного размещения.

В ведомстве уточнили, что при пожаре пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее в Москве произошел пожар в Третьяковской галерее.