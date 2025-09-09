Пожарные ликвидировали пожар в многоэтажном доме в Москве, есть пострадавший

В Москве один человек пострадал при пожаре в многоэтажном доме

Один человек пострадал при пожаре в многоэтажном доме в Восточном административном округе Москвы, восемь человек спасены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного МЧС.

В ведомстве рассказали, что на 3-й Гражданской улице произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

«С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы МЧС России спасли 8 человек. К сожалению, 1 человек пострадал», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован силами 38 специалистов и 10 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, добавили в ведомстве.

Ночью пожар возник в пятиэтажном жилом доме на юго-западе столицы. В МЧС рассказали, что загорелись две квартиры на 4 и 5 этажах. После этого из двух подъездов эвакуировали 48 жильцов. Для них организовали пункт временного размещения.

Ранее в Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма.