На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии у женщины в кишечнике нашли иглу после визита к стоматологу

Mash: в Башкирии женщина обнаружил иглу в кишечнике после приема в стоматологии
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

У пациентки обнаружили в организме часть инструмента после визита к стоматологу в Башкирии. Об этом сообщает Mash.

После всех необходимых манипуляций у специалиста она почувствовала боль в животе. Чтобы выяснить точную причину, женщина сделала рентген.

Выяснилось, что в кишечнике у нее оказался, предположительно, инструмент для обработки каналов под названием протейпер, напоминающий иглу. Вероятно, она проглотила предмет во время приема.

«К тому времени протейпер уже мигрировал в нижнюю часть туловища», – сообщается в публикации.

Чтобы извлечь инструмент, пациентке придется провести операцию.

По словам стоматолога, каких-либо инструментов она не теряла.

До этого в Китае женщина более 20 лет проходила с осколком градусника в ягодице. Как рассказала сама пациентка, в школе она случайно села на градусник. Врачи достали предмет, но, так как осколок прозрачный, он не просматривался на снимке.

Спустя 22 года женщина обратилась в больницу по другой причине. Сделав КТ, врачи заметили осколок.

Ранее в Липецке молочный зуб застрял в легком пятилетней девочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами