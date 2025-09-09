В Башкирии у женщины в кишечнике нашли иглу после визита к стоматологу

Mash: в Башкирии женщина обнаружил иглу в кишечнике после приема в стоматологии

У пациентки обнаружили в организме часть инструмента после визита к стоматологу в Башкирии. Об этом сообщает Mash.

После всех необходимых манипуляций у специалиста она почувствовала боль в животе. Чтобы выяснить точную причину, женщина сделала рентген.

Выяснилось, что в кишечнике у нее оказался, предположительно, инструмент для обработки каналов под названием протейпер, напоминающий иглу. Вероятно, она проглотила предмет во время приема.

«К тому времени протейпер уже мигрировал в нижнюю часть туловища», – сообщается в публикации.

Чтобы извлечь инструмент, пациентке придется провести операцию.

По словам стоматолога, каких-либо инструментов она не теряла.

До этого в Китае женщина более 20 лет проходила с осколком градусника в ягодице. Как рассказала сама пациентка, в школе она случайно села на градусник. Врачи достали предмет, но, так как осколок прозрачный, он не просматривался на снимке.

Спустя 22 года женщина обратилась в больницу по другой причине. Сделав КТ, врачи заметили осколок.

Ранее в Липецке молочный зуб застрял в легком пятилетней девочки.