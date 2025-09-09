В Башкирии у женщины в кишечнике нашли иглу после визита к стоматологу

У пациентки обнаружили в организме часть инструмента после визита к стоматологу в Башкирии. Об этом сообщает Mash.
После всех необходимых манипуляций у специалиста она почувствовала боль в животе. Чтобы выяснить точную причину, женщина сделала рентген.
Выяснилось, что в кишечнике у нее оказался, предположительно, инструмент для обработки каналов под названием протейпер, напоминающий иглу. Вероятно, она проглотила предмет во время приема.
«К тому времени протейпер уже мигрировал в нижнюю часть туловища», – сообщается в публикации.
Чтобы извлечь инструмент, пациентке придется провести операцию.
По словам стоматолога, каких-либо инструментов она не теряла.
До этого в Китае женщина более 20 лет проходила с осколком градусника в ягодице. Как рассказала сама пациентка, в школе она случайно села на градусник. Врачи достали предмет, но, так как осколок прозрачный, он не просматривался на снимке.
Спустя 22 года женщина обратилась в больницу по другой причине. Сделав КТ, врачи заметили осколок.
Ранее в Липецке молочный зуб застрял в легком пятилетней девочки.