На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вологодская сеть алкомаркетов проведет ребрендинг

Вологодская сеть алкомаркетов «Северный градус» сменит название и концепцию
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Сеть алкомаркетов «Северный градус» в Вологодской области проведет ребрендинг и поменяет не только название, но и концепцию торговли. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

По его словам, после ребрендинга торговые точки будут называться «Каждая покупка в радость», а доля алкоголя в общем объеме товара не превысит 20%.

Филимонов сообщил, что компания решила провести ребрендинг, чтобы сохранить бизнес и продолжить работу с соблюдением установленных в регионе правил розничной продажи алкоголя. Первые магазины сети сменят вывески уже на следующей неделе, уточнил губернатор.

С 1 марта 2025 в Вологодской области вступили в силу жесткие ограничения на продажу алкоголя. С этого времени жители региона могут купить спиртные напитки в магазинах по будням с 12:00 до 14:00 и без ограничений в выходные дни и отдельные праздники. При этом в кафе и ресторанах продажа спиртного не ограничена.

До этого директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский спрогнозировал, что ограничение торговли алкоголем в ближайшее время распространится на многие регионы РФ. По его словам, это связано как с успешным опытом уже принявших подобное решение субъектов, так и с работой по увеличению продолжительности жизни, которая проводится в стране.

Ранее депутаты объявили войну алкомаркетам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами