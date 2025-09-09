Вологодская сеть алкомаркетов проведет ребрендинг

Сеть алкомаркетов «Северный градус» в Вологодской области проведет ребрендинг и поменяет не только название, но и концепцию торговли. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

По его словам, после ребрендинга торговые точки будут называться «Каждая покупка в радость», а доля алкоголя в общем объеме товара не превысит 20%.

Филимонов сообщил, что компания решила провести ребрендинг, чтобы сохранить бизнес и продолжить работу с соблюдением установленных в регионе правил розничной продажи алкоголя. Первые магазины сети сменят вывески уже на следующей неделе, уточнил губернатор.

С 1 марта 2025 в Вологодской области вступили в силу жесткие ограничения на продажу алкоголя. С этого времени жители региона могут купить спиртные напитки в магазинах по будням с 12:00 до 14:00 и без ограничений в выходные дни и отдельные праздники. При этом в кафе и ресторанах продажа спиртного не ограничена.

До этого директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский спрогнозировал, что ограничение торговли алкоголем в ближайшее время распространится на многие регионы РФ. По его словам, это связано как с успешным опытом уже принявших подобное решение субъектов, так и с работой по увеличению продолжительности жизни, которая проводится в стране.

Ранее депутаты объявили войну алкомаркетам.