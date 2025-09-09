В октябре некоторым россиянам повысят пенсии

В России с 1 октября повысят пенсионные выплаты отдельным категориям граждан. В первую очередь это затронет тех, кто в сентябре отметил 80-летний юбилей, напомнила RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

Также выплаты вырастут у военных пенсионеров, сотрудников силовых ведомств. Их пенсии станут больше порядка на 7,6%.

«Это справедливое решение: люди, посвятившие жизнь службе Родине, заслуживают особого внимания. Важно отметить: перерасчет произойдет автоматически — никаких заявлений подавать не нужно», — подчеркнула депутат.

Решение о повышении пенсионных выплат Полуянова назвала правильным, подчеркнув, что это позволит пожилым людям чувствовать себя увереннее, а также укрепит доверие граждан к социальной политике властей.

До этого директор Института нового общества, экономист Василий Колташов заявляет, что никакая регулярная индексация не сможет решить проблему российской пенсионной системы, которая предполагает крайне низкие выплаты. Он предложил увеличить финансирование Соцфонда, в том числе за счет перенаправления налоговых выплат. Это потребует полного пересмотра налоговой политики, зато позволит нарастить базу социальных выплат, а затем — увеличить пенсии сразу на 4-5 тыс. в месяц как возврат налога на добавленную стоимость, пояснил эксперт.

Ранее в Госдуме назвали даты индексации пенсий в 2026 году.