В Госдуме назвали даты индексации пенсий в 2026 году

Депутат Нилов: в 2026 году индексацию пенсий проведут 1 февраля и 1 апреля

Российским пенсионерам в 2026 году дважды проиндексируют страховые пенсии — 1 февраля и 1 апреля. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — сказал он.

По словам депутата, в январе в кабмине определят уровень фактической инфляции, и в февраля страховые пенсии и другие социальные выплаты будут проиндексированы. Причем апрельская корректировка будет выше уровня инфляции, заявил он.

Также парламентарий подчеркнул, что индексация пенсий затронет и работающих пенсионеров.

Кроме того, он отметил, что 1 апреля проиндексируют социальные пенсии.

До этого сообщалось, что в октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей.

