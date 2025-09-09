На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали даты индексации пенсий в 2026 году

Депутат Нилов: в 2026 году индексацию пенсий проведут 1 февраля и 1 апреля
close
Depositphotos

Российским пенсионерам в 2026 году дважды проиндексируют страховые пенсии — 1 февраля и 1 апреля. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — сказал он.

По словам депутата, в январе в кабмине определят уровень фактической инфляции, и в февраля страховые пенсии и другие социальные выплаты будут проиндексированы. Причем апрельская корректировка будет выше уровня инфляции, заявил он.

Также парламентарий подчеркнул, что индексация пенсий затронет и работающих пенсионеров.

Кроме того, он отметил, что 1 апреля проиндексируют социальные пенсии.

До этого сообщалось, что в октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами