Американец пытался купить пятилетнюю девочку у ее матери с целью изнасилования

В США врача задержали после того, как он спросил женщину, может ли он заняться сексом с ее пятилетней дочерью. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Врача из Мичигана Уильяма Мердока задержали в ходе специальной полицейской операции. Офицер переписывался с мужчиной некоторое время, и в конце концов тот раскрыл свои мотивы, спросив, согласится ли «собеседница» продать ему свою дочь ради интима. В ходе расследования в iCloud и на телефоне доктора были найдены сообщения, в которых он подробно описывал свои намерения и разные сценарии сексуальных контактов с ребенком.

Также полиция установила, что Мердок, занимавший должность заместителя директора по семейной медицине в местной больнице, использовал свое положение и медицинское образование для других незаконных действий в даркнете. В переписках речь шла о планах, связанных с зачатием, поздними абортами и даже преднамеренным употреблением наркотиков и алкоголя для причинения ребенку врожденных дефектов.

Мердока уже арестовали и предъявили ему обвинения в склонении родителя к участию в сексуальных действиях с ребенком. Сейчас он ожидает экстрадиции во Флориду.

Ранее россиянка продавала соседу-педофилу фото маленькой дочери.