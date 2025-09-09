На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Протестующие в Непале подожгли отель, в котором могут находиться россияне

SHOT: протестующие в Непале подожгли отель Hilton, в котором могут быть россияне
Участники протестов в Непале подожгли отель Hilton. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, в момент инцидента в отеле могли находиться российские туристы.

По информации журналистов, протестующие подожгли дом премьер-министра и здание правящей партии, а также ворвались в парламент. На фоне беспорядков глава правительства Непала Шарма Оли ушел в отставку. Армия на вертолетах эвакуирует министров из их резиденций.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Они жгут шины и перекрывают движение транспорта. Власти ввели в столице комендантский час на неопределенный срок. Посольство России настоятельно рекомендовало не выходить на улицы города.

Массовые протесты в стране, большинство участников которых составляет молодежь, получили название «Революция поколения Z». Причиной волнений стало решение властей о запрете работы в Непале крупных социальных сетей, принадлежащих корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в Непале заблокировали Telegram.

