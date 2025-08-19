На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Русские хакеры назвали место запуска дронов по Крыму и Краснодару

АиФ: хакеры из РФ раскрыли место запуска украинских дронов по Крыму и Краснодару
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Российский хакер под ником PalachPro установил место, из которого украинские беспилотники бьют по Крыму и Краснодару. Об этом он рассказал aif.ru.

По его словам, на Крым БПЛА запускают из соседних регионов. Чаще всего под эти цели Украина выбирает аэродромы, отметил хакер.

Один из таких аэродромов находится рядом с подконтрольным ВСУ Херсоном. Российские войска ранее нанесли удары «Искандером» по пункту запуска БПЛА на аэродроме под Харьковом.

Также PalachPro отметил, что на Краснодар дроны могут лететь через Черное море.

В июле хакеру удалось с помощью искусственного интеллекта (ИИ) засечь основную точку запуска вражеских БПЛА по Крыму.

По его словам, ИИ сама просмотрела спутниковые снимки и выявила скрытую активность и изменения по сравнению с предыдущими данными: технику, следы от гусениц, воронки, свежие окопы, а потом отправила информацию на проверку с предупреждением о серьезной воздушной активности.

Ранее стало известно, что хакеры взломали главную программу ВСУ по управлению войсками.

