Бывшая модель, встречавшаяся с Эпштейном, обвинила Трампа в домогательствах

Guardian: бывшая модель заявила, что Трамп приставал к ней на глазах у Эпштейна

Бывшая модель Стейси Уильямс, которая некоторое время была пассией бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в домогательствах. Своей историей она поделилась с газетой Guardian.

По словам женщины, с Эпштейном она находилась в добровольных отношениях, но пока они встречались, якобы произошел ряд неприятных событий, одним из которых стала встреча с Трампом.

«Однажды Эпштейн провел меня в офис Дональда Трампа в Trump Tower, где он меня лапал, пока Эпштейн стоял рядом и наблюдал. (Трамп отрицает, что это когда-либо происходило)», — написала Уильямс.

Она добавила, что молчала годами, чтобы защитить близких, однако после недавно вышедшего документального фильма с ней в главной роли решила «рассказать правду». Экс-модель заявила, что ее слова якобы подтверждают тест на полиграфе и биограф Трампа Майкл Вулфф, который утверждает, что Эпштейн поделился с ним историей об этом инциденте.

23 августа помощница Эпштейна Гислейн Максвелл заявила сотрудникам минюста США, что никогда не видела какого-либо неподобающего поведения со стороны действующего американского президента Дональда Трампа.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США опубликовали пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры Эпштейна.