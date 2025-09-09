На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Победа» изменила правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу ручной клади
РИА «Новости»

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади, полностью сняв ограничения по весу и увеличив допустимый размер пакета с покупками из duty free. Об этом сообщается в Telegram-канале лоукостера.

Кроме того, в авиакомпании сообщили об увеличении габаритов одного места ручной клади до 15х36х30 см. Перевозчик также расширил список вещей, которые можно брать с собой на борт сверх ручной клади. В их числе ноутбук или планшет в мягком чехле, а также зонт-трость, букет цветов, костюм в портпледе, ходунки и др. Однако основная ручная кладь по-прежнему должна вмещаться в калибратор размером 36x30x27 см, добавили в авиакомпании.

Таким образом, один пассажир может взять с собой в салон самолета ручную кладь габаритами до 15х36х30 см вместе с рюкзаком (портфелем, дамской сумкой) размером не более 12х36х30 см. Второй вариант: можно брать на борт все свои вещи при условии, что они поместятся в калибратор размером 36x30x27 см.

До этого Щербинский суд Москвы признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» габариты ручной клади и обязал перевозчика пересмотреть правила. Транспортная прокуратура обратила внимание, что прошлые нормы авиакомпании — 36×30×4 см — не позволяли пассажирам полноценно пользоваться правом бесплатного провоза багажа. Кроме того, ограничения касались и покупок из duty-free, которые, по правилам «Победы», должны были помещаться в крошечный пакет 10×10×5 см.

В результате авиакомпанию обязали установить минимальные размеры ручной клади — не менее 36×30×27 см и весом не менее 5 кг. Для покупок из duty-free — не менее 24×32 см.

Ранее был развеян главный миф о том, как экономить на покупке авиабилетов.

