Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади, полностью сняв ограничения по весу и увеличив допустимый размер пакета с покупками из duty free. Об этом сообщается в Telegram-канале лоукостера.

Кроме того, в авиакомпании сообщили об увеличении габаритов одного места ручной клади до 15х36х30 см. Перевозчик также расширил список вещей, которые можно брать с собой на борт сверх ручной клади. В их числе ноутбук или планшет в мягком чехле, а также зонт-трость, букет цветов, костюм в портпледе, ходунки и др. Однако основная ручная кладь по-прежнему должна вмещаться в калибратор размером 36x30x27 см, добавили в авиакомпании.

Таким образом, один пассажир может взять с собой в салон самолета ручную кладь габаритами до 15х36х30 см вместе с рюкзаком (портфелем, дамской сумкой) размером не более 12х36х30 см. Второй вариант: можно брать на борт все свои вещи при условии, что они поместятся в калибратор размером 36x30x27 см.

До этого Щербинский суд Москвы признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» габариты ручной клади и обязал перевозчика пересмотреть правила. Транспортная прокуратура обратила внимание, что прошлые нормы авиакомпании — 36×30×4 см — не позволяли пассажирам полноценно пользоваться правом бесплатного провоза багажа. Кроме того, ограничения касались и покупок из duty-free, которые, по правилам «Победы», должны были помещаться в крошечный пакет 10×10×5 см.

В результате авиакомпанию обязали установить минимальные размеры ручной клади — не менее 36×30×27 см и весом не менее 5 кг. Для покупок из duty-free — не менее 24×32 см.

